Cdm torna italiana I fondatori ricomprano l’azienda dai cinesi

Il DAC – Distretto Aerospaziale della Campania – saluta con favore il ritorno di CMD SpA sotto il controllo dei fondatori, Giorgio e Mariano Negri. L’azienda campana, specializzata in tecnologie avanzate per la propulsione, ha riacquistato la piena proprietà dalla multinazionale cinese Loncin Motor Co. Questo gesto rafforza l’impegno italiano nel settore aerospaziale e testimonia la crescita di imprese locali di eccellenza.

Il DAC – Distretto Aerospaziale della Campania – accoglie con particolare soddisfazione il ritorno alla piena proprietà italiana di CMD SpA, azienda campana di eccellenza nella progettazione e prototipazione di tecnologie avanzate per la propulsione, riacquistata dai fondatori Giorgio e Mariano Negri dalla multinazionale cinese Loncin Motor Co. Ltd., entrata nel capitale nel 2017 a supporto dell'espansione internazionale dell'impresa. L'operazione rappresenta un segnale forte e controcorrente nel panorama industriale attuale, riaffermando il valore della proprietà imprenditoriale italiana come leva strategica per l'innovazione, la competitività e la credibilità sui mercati globali.

