Cavallini e l’opera di un internato L’arte nel Giorno della Memoria
Il Giorno della Memoria invita a riflettere sulla storia e sulla sofferenza attraverso diverse forme di espressione. Cavallini e l’opera di un internato dimostrano come l’arte possa essere un mezzo potente per conservare la memoria, andando oltre le parole. In queste creazioni si manifesta il peso del passato e il silenzio che l’arte riesce a comunicare, mantenendo vivo il ricordo di eventi fondamentali per la nostra storia.
La memoria non sempre passa dalle parole. A volte prende forma nel peso del metallo, nella tensione di una superficie, nel silenzio che una scultura riesce a trattenere. È da qui che prende avvio la mostra ‘ Sauro Cavallini. L’opera di un internato’, inaugurata in municipio in occasione delle celebrazioni per il Giorno della Memoria 2026, un’esposizione che riporta al centro lo sguardo e la storia di uno degli artisti spezzini più significativi del 900, a dieci anni dalla sua scomparsa. La rassegna, allestita al primo piano del palazzo civico, è stata inaugurata dal sindaco Pierluigi Peracchini, dal presidente del consiglio comunale Salvatore Piscopo e dal presidente del Centro studi Cavallini Teo Cavallini, alla presenza delle autorità cittadine. 🔗 Leggi su Lanazione.it
