Cavalieri della Repubblica il grazie dell' Anioc a chi ha reso possibile il 47esimo congresso nazionale

L'Anioc esprime il proprio ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al successo del 47º congresso nazionale dei Cavalieri della Repubblica a Castrocaro. Un momento di bilancio e riconoscimento per lo spirito di collaborazione e impegno dimostrato, che ha reso possibile un evento importante per l’associazione e i suoi insigniti.

Tempo di bilanci e di ringraziamenti ufficiali a Castrocaro per il "dopo-convegno" degli Insigniti delle onorificenze cavalleresche. Dopo il successo della 47esima edizione nazionale – che a fine 2025 ha portato in città delegazioni da tutta Italia e la Fanfara dei Carabinieri – il sindaco Billi.

