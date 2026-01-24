Catarratti rampa ripida per residenti e disabili | il terzo quartiere chiede la realizzazione di una passerella
Il terzo quartiere sollecita l’intervento dell’amministrazione comunale per la costruzione di una passerella a Cataratti, una rampa ripida che rappresenta un ostacolo per residenti e disabili. La richiesta mira a migliorare la sicurezza e l’accessibilità di questa zona, facilitando gli spostamenti quotidiani e garantendo maggiore inclusione. La proposta sottolinea l’importanza di interventi mirati per rispondere alle esigenze di tutti i cittadini.
Il terzo Quartiere chiede l'intervento dell'amministrazione comunale per la realizzazione di una passerella a Cataratti. La richiesta arriva dal presidente Alessandro Cacciotto che, in una nota inviata alle istituzioni, dichiara: “Di fronte la chiesa parrocchiale sono presenti diverse palazzione.🔗 Leggi su Messinatoday.it
