Catarratti rampa ripida per residenti e disabili | il terzo quartiere chiede la realizzazione di una passerella

Il terzo quartiere sollecita l’intervento dell’amministrazione comunale per la costruzione di una passerella a Cataratti, una rampa ripida che rappresenta un ostacolo per residenti e disabili. La richiesta mira a migliorare la sicurezza e l’accessibilità di questa zona, facilitando gli spostamenti quotidiani e garantendo maggiore inclusione. La proposta sottolinea l’importanza di interventi mirati per rispondere alle esigenze di tutti i cittadini.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.