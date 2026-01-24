catanzaro celebra la parola delle pietre di domenico sorace alla biblioteca de nobili

A Catanzaro, presso la Biblioteca De Nobili, si è tenuta la presentazione del libro

La Biblioteca comunale Filippo De Nobili di Catanzaro ha ospitato con successo la presentazione del libro La Parola delle Pietre di Domenico Sorace, edito da Libritalia – Li Edizioni, in una serata all’insegna della cultura e della partecipazione. L’evento ha registrato una significativa affluenza di pubblico, confermando l’interesse della città per iniziative letterarie di qualità. Dopo i saluti istituzionali di Nunzio Belcaro, Assessore all’istruzione e politiche sociali, ed Enrico Buonanno, Editore di Libritalia, che hanno sottolineato l’importanza della promozione della lettura e del sostegno agli autori, la serata è proseguita sotto la conduzione dello scrittore e imprenditore Massimiliano Capalbo, che ha guidato il dialogo con competenza e sensibilità letteraria. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Catanzaro, “La Parola delle Pietre”: un libro racconta la memoria dei luoghiNel cuore di Catanzaro, un nuovo volume intitolato “La Parola delle Pietre” esplora la storia e la memoria dei luoghi che ci circondano.

