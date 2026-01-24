Castelvolturno, spesso associata a diverse opinioni, ospita il centro sportivo del Rayo Vallecano, squadra di rilievo nella Liga. Attualmente, il club spagnolo si trova in quinta posizione nel girone di Conference League, con un bilancio di quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta. Nonostante alcune criticità, la squadra si distingue per la sua competitività a livello europeo.

Il Rayo Vallecano è una delle squadre più competitive della Liga, è quinta nel girone di Conference League con quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta. Non ha perso né contro il Barcellona, né contro il Real Madrid e l’Atletico ha avuto bisogno di una tripletta di Julian Alvarez per batterlo. Oggi hanno perso 3-1 con l’Osasuna, ma restano in piena lotta per un posto in Europa. La squadra gira, ma non si può dire lo stesso del club e delle sue strutture, che suscitano polemiche e imbarazzo. A confronto, Castelvolturno è quasi una reggia. La storia è raccontata dal Pais. Il quotidiano scrive: Il centro sportivo del Rayo Vallecano è un campo di battaglia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Castelvolturno non è poi così male: il Rayo Vallecano gioca in Conference e ha un centro sportivo deplorevole

Leggi anche: Slovan Bratislava-Rayo Vallecano (Conference League, 27-11-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Fiducia ai Matagigantes

Jagiellonia Bialystok-Rayo Vallecano (Conference League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Trasferta insidiosa per i MatagigantesApprofondimento sulla sfida tra Jagiellonia Bialystok e Rayo Vallecano, valida per la Conference League del 11 dicembre 2025 alle ore 18:45.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Le eccellenze che nascono dal territorio: la storia dell’attore Antonio Palmese; Il Napoli torna in campo a Castel Volturno: buone notizie per Neres. Sarà a disposizione contro il Sassuolo; TERRA DEI FUOCHI - Blitz tra Mondragone, Castel Volturno, Carinola e Francolise: scoperte discariche abusive e violazioni in aziende IL BILANCIO; Denunciato per atti persecutori a Castel Volturno non si presenta per il braccialetto elettronico, arrestato.

Calciomercato Castel Volturno arriva ClementeCalciomercato a casa Castel Volturno la società annuncia il colpo in entrata Clemente. Il comunicato stampa ufficiale della società: Difensore centrale classe 2004, cresciuto nei settori giovanili ... magazinepragma.com

Castel Volturno, indagati Zannini e il sindaco: appalti, soldi e anche un maiale in cambio del votoIl consigliere regionale Zannini indagato in una inchiesta per voto di scambio a Castel Volturno insieme al sindaco Pasquale Marrandino, in merito alle ... fanpage.it

Recuperato nella notte un SUV rubato a #CastelVolturno. I Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone sono intervenuti in via Regina Margherita dopo una segnalazione al 112 per un’auto sospetta parcheggiata lungo la banchina fluviale. Durante i co - facebook.com facebook