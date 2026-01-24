A Castel di Lama si prepara l’ingresso del nuovo parroco, don Silvio Giampieri, nelle comunità di Piattoni e Villa Sant’Antonio. Domani, il vescovo Gianpiero Palmieri sarà presente per ufficializzare l’evento, sottolineando l’importanza di questo momento di ascolto e collaborazione per la parrocchia. Un’occasione di rinnovamento e serenità per la comunità locale, che si appresta ad accogliere con rispetto e attenzione il nuovo pastore.

Castel di Lama attende in silenzio e speranza. Domani le comunità di Piattoni e Villa Sant’Antonio apriranno le porte a don Silvio Giampieri, accompagnato dal vescovo Gianpiero Palmieri: un doppio incontro, una sola accoglienza. Prima il saluto e la benedizione, poi l’Eucaristia condivisa, infine una tavola semplice nel teatrino parrocchiale. Perché la fede, qui, passa dai volti e dal pane spezzato insieme. Don Silvio camminerà in fraternità con don Paolo Sabatini, in una Chiesa già viva, pronta a progettare e ad affidare al Signore il futuro. Un nuovo passo, fatto di gratitudine, ascolto e fiducia reciproca: comunità e pastori che si riconoscono e si donano insieme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Castel di Lama, arriva il vescovo per l’ingresso del nuovo parroco

