Cassazione | ‘Consenziente anche se ubriaca’ Assolti due stranieri

La Cassazione ha stabilito che una donna può esprimere il proprio consenso anche in stato di ebbrezza. La sentenza ha assolto due stranieri accusati di violenza sessuale di gruppo e induzione su una 18enne, evidenziando l'importanza del rispetto delle condizioni di consenso. La decisione sottolinea come l’ubriachezza non annulli automaticamente la capacità di esprimere un consenso libero e consapevole.

La giovane, anche se aveva bevuto, era consenziente la notte nella quale fu filmata da un ragazzo mentre aveva un rapporto con un amico del primo. Dichiarando inammissibile il ricorso dell’accusa, la Cassazione ha fatto diventare definitiva l’assoluzione dei due imputati perché “il fatto non costituisce reato”. I due dovevano rispondere di violenza sessuale di gruppo e per induzione con abuso delle condizioni della ragazza, all’epoca 18enne, la quale aveva bevuto vino e superalcolici. Dopo il collegio penale di Ravenna in primo grado, con decisione e motivazioni che crearono molte polemiche, e la corte d’appello di Bologna cha aveva confermato la sentenza di assoluzione piena, giovedì sera – come riportato dal Resto del Carlino – la Cassazione ha definitivamente chiuso il caso. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Violentata e filmata da due giovani, la Cassazione conferma l’assoluzione: “Consenziente anche se ubriaca”La Cassazione ha confermato l’assoluzione di due giovani accusati di aver violentato e filmato una ragazza di 18 anni, stabilendo che l’atto sia stato consensuale anche in presenza di consumo di alcol.

