Caso Pma al Delta l' Azienda Usl replica alla Cgil | Sono emersi fatti di elevata gravità

L’Ausl risponde alle accuse della Cgil riguardo al caso Pma al Delta, sottolineando che sono emersi fatti di elevata gravità. La replica si riferisce alla denuncia della professionista coinvolta e alla sua convocazione per un possibile procedimento disciplinare interno, evidenziando l’importanza di approfondire la vicenda e garantire la corretta gestione delle situazioni critiche all’interno delle strutture sanitarie.

Sul caso Pma, l'Ausl replica alla Cgil, che aveva evidenziato come la professionista che aveva denunciato il caso dell'ospedale di Lagosanto fosse stata convocata per un eventuale procedimento disciplinare interno. Di seguito, la risposta dell'Azienda che si riporta integralmente.

