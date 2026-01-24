Caso di Ravenna assoluzione definitiva la Cassazione chiude il processo | ‘Consenziente anche se ubriaca’

La Cassazione ha definitamente chiuso il procedimento giudiziario relativo al caso di Ravenna del 2017, dichiarando inammissibile il ricorso dell’accusa. I due imputati sono stati assolti, confermando la loro posizione di innocenza anche in presenza di circostanze come il stato di ebbrezza. La decisione rende definitiva l’assoluzione, chiudendo così un lungo iter giudiziario.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ricorso dell’accusa dichiarato inammissibile. Diventa definitiva l’assoluzione dei due imputati coinvolti nel caso avvenuto a Ravenna nel 2017. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’accusa, stabilendo in via conclusiva che “il fatto non costituisce reato”. I due uomini erano accusati di violenza sessuale di gruppo e induzione con abuso delle condizioni della vittima, una ragazza che all’epoca dei fatti aveva 18 anni e che, quella sera, aveva consumato vino e superalcolici. Le sentenze precedenti e le polemiche. Il procedimento giudiziario aveva già visto l’assoluzione piena in primo grado da parte del tribunale di Ravenna, una decisione accompagnata da forti polemiche e reazioni dell’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

'Consenziente anche se ubriaca', la Cassazione chiude il caso a Ravenna(ANSA) - RAVENNA, 24 GEN - La giovane, anche se aveva bevuto, era consenziente la notte nella quale fu filmata da un ragazzo mentre aveva un rapporto con un amico del primo. Dichiarando inammissibile ... msn.com

Violenza sessuale contestata a Ravenna: assoluzione definitiva per i due imputatiLa Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva l’assoluzione di due imputati accusati di violenza sessuale di gruppo e di induzione, respingendo ... ravennanotizie.it

