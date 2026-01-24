Casertana ritorno al ' Pinto' contro il Trapani Le probabili formazioni

Domani alle 14.30, allo stadio Alberto Pinto, la Casertana torna a giocare in casa contro il Trapani. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre nel campionato. Di seguito, le probabili formazioni e le ultime novità in vista di questa sfida.

Casertana-Trapani, designato l'arbitro della gara del "Pinto"La partita tra Casertana e Trapani, in programma domenica al "Pinto", sarà diretta dall'arbitro Andrea Migliorini della sezione di Verona.

