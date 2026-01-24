Caselle Torinese uomo aggredisce la mamma nell' azienda agricola | donna in fin di vita per le ferite alla testa

Nella notte del 24 gennaio a Caselle Torinese, un uomo ha aggredito la madre nell’azienda agricola di famiglia, causando gravi ferite alla testa. La donna, di 65 anni, è stata soccorsa e si trova in condizioni critiche. L’episodio si è verificato intorno alle 3, e le autorità stanno indagando sulle motivazioni dell’accaduto.

A Caselle Torinese, intorno alle 3 di questa notte, 24 gennaio, una donna di 65 anni è stata soccorsa all'interno di un'abitazione. Aveva gravi ferite alla testa. Il personale del 118 di Azienda Zero ha iniziato le manovre rianimatorie sul posto e proseguito lungo tutto il trasporto fino.

