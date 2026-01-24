A Caselle Torinese, un uomo di 40 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio nei confronti della madre, rimasta ferita in modo grave all’interno della loro abitazione. La donna si trova in condizioni critiche e riceve cure ospedaliere. L’indagine è ancora in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

L'uomo è sotto accusa per tentato omicidio. La madre, in condizioni critiche, lotta per la vita in ospedale A Caselle Torinese, intorno alle 3 del mattino di oggi, un litigio familiare si è trasformato in un episodio di violenza estrema. Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, un uomo di circa quarant’anni avrebbe aggredito la madre, 65enne, colpendola ripetutamente alla testa con una pistola sparachiodi, un attrezzo comunemente utilizzato in ambito zootecnico. Il drammatico episodio si è consumato nell’azienda agricola di famiglia, situata in strada Torino 90, dove madre e figlio abitavano da soli e gestivano un allevamento bovino, attività che li rendeva noti nella comunità locale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caselle Torinese, donna ferita in casa: arrestato il figlio 40enne

Donna trovata in fin di vita in casa, ferita con una pistola sparachiodi dal figlio dopo una lite: il dramma nel TorineseA Caselle, nel Torinese, una donna di 65 anni è stata trovata gravemente ferita nella propria abitazione, con ferite al capo attribuite a una pistola sparachiodi.

Caselle Torinese, donna aggredita in casa nella notte: è in fin di vita per le ferite alla testaNella notte del 24 gennaio, a Caselle Torinese, una donna di 65 anni è stata trovata ferita all’interno della propria abitazione.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Caselle Torinese, uomo aggredisce la mamma nell'azienda agricola: donna in fin di vita per le ferite alla testa; Donna ferita alla testa in casa a Caselle Torinese, in fin di vita all'ospedale; Spara alla madre con la pistola sparachiodi: tentato omicidio a Caselle, la donna è gravissima.

Donna ferita alla testa in casa a Caselle Torinese, in fin di vita all'ospedaleIl 118 di Azienda Zero è intervenuto intorno alle 3 in via Torino 90 a Caselle Torinese per soccorrere in casa una donna, 65 anni, gravemente ferita alla testa in casa. Il personale sanitario ... torinoggi.it

Donna trovata ferita in casa, colpita con pistola sparachiodiE' stato portato in caserma dai carabinieri il figlio della sessantacinquenne soccorsa nella notte a Caselle, nel Torinese, che ha riportato diverse ferite al capo. L’uomo, al culmine di un litigio, l ... gazzettadiparma.it

Donna ferita alla testa in casa a Caselle Torinese, in fin di vita all'ospedale x.com

ASA2000 Associazione Storia Aeronautica, con il patrocinio del Comune di Caselle Torinese, organizza venerdì 30 gennaio 2026 la serata "Dall'F-104 al Caproni Ca.3. Quarant'anni di aeronautica italiana", un incontro in cui il Comandante Fabio Consoli racc - facebook.com facebook