Nella notte del 24 gennaio, a Caselle Torinese, una donna di 65 anni è stata trovata ferita all’interno della propria abitazione. Soccorsa sul posto, le sue condizioni sono gravissime a causa delle ferite riportate alla testa. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto.

A Caselle Torinese, intorno alle 3 di questa notte, 24 gennaio, una donna di 65 anni è stata soccorsa all’interno di un’abitazione. Aveva gravi ferite alla testa. Il personale del 118 di Azienda Zero ha iniziato le manovre rianimatorie sul posto e proseguito lungo tutto il trasporto fino.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche: Litiga col compagno e si spara alla testa: grave donna nel Torinese

Leggi anche: Incidente nella notte in viale Fulvio Testi a Milano: in fin di vita un ragazzo di 21 anni

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Caselle Torinese, donna aggredita in casa nella notte: è in fin di vita per le ferite alla testa.

Donna aggredita e rapinata nel parcheggio del supermercato: arrestato 27enne a MappanoEra con il figlio di 14 anni. Il rapinatore le ha strappato la borsa facendola cadere a terra, ma è stato inseguito e fermato poco dopo dai carabinieru ... msn.com

ASA2000 Associazione Storia Aeronautica, con il patrocinio del Comune di Caselle Torinese, organizza venerdì 30 gennaio 2026 la serata "Dall'F-104 al Caproni Ca.3. Quarant'anni di aeronautica italiana", un incontro in cui il Comandante Fabio Consoli racc - facebook.com facebook