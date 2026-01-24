Caselle Torinese colpisce la madre con una sparachiodi | l’audio choc che anticipa il tentato omicidio

Nella notte del 24 gennaio a Caselle Torinese, Paolo Ferri ha ferito gravemente Luciana Cat-Berro con una sparachiodi all’interno dell’azienda agricola di famiglia in via Torino 90. L’episodio, avvenuto intorno alle 3, ha sconvolto la comunità locale. Di seguito, l’audio che anticipa il tentato omicidio, offrendo un quadro delle circostanze e delle prime testimonianze sull’accaduto.

Il dramma nella notte: Paolo Ferri ha ferito gravemente Luciana Cat-Berro. È successo nel cuore della notte, intorno alle 3 del mattino del 24 gennaio, in un’abitazione di via Torino 90, a Caselle Torinese, dentro l’azienda agricola di famiglia. Un contesto isolato, noto in paese per l’allevamento di bovini, diventato teatro di una violenza estrema e improvvisa. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, Paolo Ferri, 40 anni, avrebbe colpito più volte la madre, Luciana Cat-Berro, 65 anni, utilizzando una pistola sparachiodi, uno strumento normalmente impiegato per il bestiame. I colpi, esplosi alla testa, hanno provocato un gravissimo trauma cranico. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Argomenti discussi: Tentato omicidio a Caselle Torinese, Paolo Ferri (arrestato) colpisce la mamma Luciana Cat-Berro con la pistola sparachiodi: Non la sopporto più; Donna ferita alla testa in casa a Caselle Torinese, in fin di vita all'ospedale; Caselle Torinese, uomo aggredisce la mamma nell'azienda agricola: donna in fin di vita per le ferite alla testa.

