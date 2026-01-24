Caselle spara alla madre con una sparachiodi | Non la sopportavo più 65enne in fin di vita

A Caselle, nel Torinese, si è verificato un grave episodio di violenza familiare. Un uomo ha sparato alla madre con una pistola sparachiodi, motivato dal desiderio di liberarsi dalla sua presenza. La donna di 65 anni è ora in condizioni critiche. L’evento ha suscitato grande preoccupazione nella comunità e sta portando avanti le indagini delle autorità.

Una violenta aggressione familiare ha scosso la notte di Caselle, nel Torinese. Una donna di 65 anni lotta tra la vita e la morte dopo essere stata colpita alla test a dal figlio con una pistola sparachiodi. L'uomo, 40 anni, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. La telefonata choc al 112. Sono da poco passate le 3 quando l'uomo chiama il numero di emergenza e confessa: " Venite, ho sparato a mia madre. Non ce la facevo più ". È lui stesso a chiedere l'intervento dei soccorsi dopo aver colpito la donna, Luciana Cat Berro, all'interno della loro abitazione, una cascina in via Torino 90, dove vivevano insieme da anni.

