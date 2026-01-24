Caselle Paolo Ferri ferisce la madre con una pistola da mattatoio e chiama i carabinieri | arrestato per tentato omicidio

A Caselle, nella notte, Paolo Ferri ha ferito gravemente la madre di 65 anni con una pistola da mattatoio. L’episodio si è verificato in una abitazione di strada Torino, e l’uomo ha successivamente chiamato i carabinieri. Ferri è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. La vicenda è attualmente sotto indagine, mentre la donna riceve le cure necessarie.

Una donna di 65 anni è stata gravemente ferita nella notte nella sua abitazione di strada Torino, a Caselle, colpita alla testa con una pistola abbattibestiame. A lanciare l'allarme, subito dopo l'aggressione, è stato il figlio quarantenne Paolo Ferri, che ha contattato i carabinieri ammettendo quanto accaduto. La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 di Azienda Zero, rianimata sul posto e trasportata in codice rosso all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino, dove si trova ricoverata in prognosi riservata a causa di un grave trauma cranico. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Venaria, che hanno arrestato il figlio con l'accusa di tentato omicidio.

