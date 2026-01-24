Casalnuovo PD | sull’appoggio a Nappi interviene il capogruppo consiliare Imperato

Il capogruppo consiliare Imperato di Casalnuovo, PD, ha recentemente espresso il proprio sostegno a Nappi, alimentando il dibattito interno al partito in vista delle imminenti elezioni amministrative a Napoli. Questo intervento rappresenta un momento di riflessione e confronto tra le diverse posizioni all’interno del Partito Democratico, evidenziando le dinamiche politiche in corso e le scelte strategiche per il futuro della città.

Tempo di lettura: 3 minuti Si accende il confronto interno al Partito Democratico di Napoli in vista delle prossime elezioni amministrative. Nel circolo del PD di Casalnuovo, infatti, fanno discutere le dichiarazioni del segretario metropolitano Giuseppe Annunziata che, nei giorni scorsi, ha messo in discussione la legittimità del circolo cittadino, parlando di numeri ridotti di iscritti, di una presunta assenza di iniziative politiche e della mancata raccolta firme contro l’autonomia differenziata. A intervenire sulla vicenda è il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale, Pasquale Imperato, che difende il percorso politico compiuto a livello locale e respinge le accuse rivolte al circolo e al sostegno espresso a Giovanni Nappi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

