Carrarese travolgente nel derby di B | Empoli ko 3-0

La Carrarese ha conquistato una vittoria importante nel derby di Serie B, battendo l’Empoli con un risultato di 3-0. La partita ha visto una prestazione convincente dei padroni di casa, che hanno dominato il match e ottenuto tre punti fondamentali per la classifica. Di seguito i dettagli delle formazioni e dei marcatori.

