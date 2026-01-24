Carrarese travolgente nel derby di B | Empoli ko 3-0
La Carrarese ha conquistato una vittoria importante nel derby di Serie B, battendo l’Empoli con un risultato di 3-0. La partita ha visto una prestazione convincente dei padroni di casa, che hanno dominato il match e ottenuto tre punti fondamentali per la classifica. Di seguito i dettagli delle formazioni e dei marcatori.
Carrarese – Empoli 3-0 CARRARESE: Bleve,Calabrese, Oliana (69’ Ruggeri), Illianes, Schiavi, Zanon, Zuelli, Hasa (80’ Melegoni),Belloni (64’ Cicconi), Rubino (64’ Distefano), Abiuso (82’ Finotto). A disposizione: Mazzini, Fiorillo, Melegoni, Cicconi, Troise, Lordkipanidze, Ruggeri, Distefano, Finotto, Sekulov, Parlanti, Torregrossa. Allenatore: Calabro. EMPOLI: Fulignati, Lovato, Guarino, Obaretin, Elia (Ceesay 46’), Yepes, Ghion (Degli Innocenti 71’), Moruzzi (Ebuehi 71’),Ilie (Ignacchiti 46’), Shpendi, Nasti (Popov 78’). A disposizione: Perisan, Gasperini, Degli Innocenti, Ceesay, Ebuehi, Ignacchiti, Tosto, Haas, Saporiti, Popov, Carboni, Bianchi.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
