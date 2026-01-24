Carnevale 2026 nel Lazio e a Roma | tutte le sfilate le date e gli eventi da non perdere

Il Carnevale 2026 nel Lazio e a Roma offre un ricco calendario di eventi, sfilate e manifestazioni tradizionali. Da gennaio a febbraio, la regione si anima con carri allegorici, maschere e feste di comunità, rappresentando un’occasione per scoprire le tradizioni locali e partecipare a momenti di socialità. Qui trovi tutte le date e gli appuntamenti da non perdere per vivere appieno questa celebrazione.

Il Carnevale 2026 nel Lazio si annuncia più colorato che mai. Tra sfilate storiche, carri allegorici, maschere tradizionali e feste di comunità, da gennaio a febbraio la regione si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Che siate amanti delle tradizioni popolari o in cerca di eventi per tutta la famiglia, qui trovate l’elenco completo e aggiornato dei Carnevali laziali, con luoghi e date, pronto all’uso. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Provincia di Roma (RM). Frascati – Carnevale di Frascati 1, 6, 8, 12, 15, 17 febbraio 2026 Uno dei Carnevali più antichi e sentiti dei Castelli Romani, tra sfilate, satire e maschere tradizionali.🔗 Leggi su Funweek.it

Carnevale di Viareggio, ecco i carri dell’edizione 2026 e le date delle sfilateIl Carnevale di Viareggio 2026 si avvicina, portando con sé i tradizionali carri allegorici e le sfilate previste per le date di gennaio.

Carnevale dei Ragazzi 2026: annunciate le date delle sfilate, debutto a Marina di RavennaIl Carnevale dei Ragazzi 2026 si avvicina, con le date delle sfilate già annunciate e il debutto previsto a Marina di Ravenna.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Le sagre di gennaio nel Lazio; Carnevale 2026, quattro giornate di eventi tra colori, musica e spettacoli per una festa d’eccezione; Fiumicino - Carnevale AMare 2026; Carnevale 2026 sul litorale romano: eventi gratuiti, sfilate e allegria a Fiumicino e Testa di Lepre.

Carnevale 2026 nel Lazio e a Roma: tutte le sfilate, le date e gli eventi da non perdereDai Carnevali storici alle feste di quartiere, il Lazio offre un calendario ricchissimo capace di unire tradizione, spettacolo e spirito di comunità. Un’occasione perfetta per scoprire borghi, città e ... funweek.it

Weekend nel Lazio 24-25 gennaio 2026: sagre, mostre, teatro e musica provincia per provinciaGuida weekend Lazio 24-25 gennaio 2026: mostre a Roma, sagre in Sabina e Ciociaria, carnevali e musica in Tuscia, teatro sul litorale ... ilquotidianodellazio.it

Carnevale Popolare Veliterno Grazie alla Banca Popolare del Lazio, sponsor del Carnevale Popolare Veliterno 2026, per l'importante contributo alla manifestazione. Con 120 anni di storia, il Gruppo Banca Popolare del Lazio – Blu Banca è una realtà solida, - facebook.com facebook