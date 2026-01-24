Cardiochirurghi maltrattati ex primario del policlinico condannato

L'ex primario della Cardiochirurgia del policlinico di Chieti, Gabriele Di Giammarco, è stato condannato a due anni e quattro mesi di reclusione per maltrattamenti nei confronti di alcuni cardiochirurghi. La sentenza, emessa dal tribunale di Chieti, si basa su accuse di comportamenti ingiuriosi e vessatori nei confronti dei colleghi. La vicenda ha suscitato attenzione sulla tutela dei professionisti sanitari e sulla gestione delle relazioni all’interno delle strutture ospedali

L'ex primario della Cardiochirurgia del policlinico di Chieti, Gabriele Di Giammarco, è stato condannato dal giudice monocratico del tribunale di Chieti a due anni e quattro mesi di reclusione per le accuse di maltrattamenti nei confronti di una decina di cardiochirurghi del policlinico.A.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

