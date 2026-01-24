Carabinieri in un bar di Chiaiano insospettiti da un 26enne | scattano le manette

I carabinieri di Chiaiano hanno arrestato un 26enne nel corso di un’operazione presso un bar di via Santa Maria a Cubito, sospettato di attività di spaccio. L’intervento si inserisce in un’attività di controllo sul territorio volta a garantire sicurezza e rispetto delle norme. L’arresto si è concluso senza incidenti, evidenziando l’efficacia delle forze dell’ordine nel monitorare i luoghi pubblici e prevenire comportamenti illeciti.

A Chiaiano i carabinieri hanno arrestato un 26enne per spaccio all’interno di un bar di via Santa Maria a Cubito. La droga era nascosta in pacchetti di caramelle, addosso anche un tirapugni.I militari della stazione di Chiaiano hanno notato un giovane all’interno del locale: non si comportava.🔗 Leggi su Napolitoday.it

