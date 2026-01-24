Capolavoro Franzoni trionfo e lacrime nella discesa libera di Kitzbuehel | Sto tremando

Giovanni Franzoni ha vinto la discesa libera di Kitzbuehel, una delle tappe più importanti della Coppa del Mondo di sci alpino. La gara, caratterizzata da un percorso tecnico e impegnativo, ha visto il giovane atleta conquistare il podio in un contesto di grande competizione. La vittoria rappresenta un risultato significativo nella carriera di Franzoni, che ha dimostrato abilità e determinazione in una delle discipline più impegnative dello sci alpino.

(Adnkronos) – Giovanni Franzoni trionfa nella discesa libera di Kitzbuehel, una delle gare più prestigiosi della Coppa del Mondo maschile di sci alpino. L'azzurro, 24 anni, sulla mitica Streif centra la seconda vittoria della carriera dopo l'exploit nel Super-g di Wengen. Franzoni si impone in 1'52''31 precedendo l'austriaco Marco Odermatt di soli 7 centesimi (1'52''38). Terzo posto per il francese Maxence Muzaton (1'52''70), che soffia l'ultimo gradino del podio all'azzurro Florian Schieder, quarto in 1'52''98.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Capolavoro Franzoni, trionfa nella discesa libera di KitzbuehelGiovanni Franzoni si aggiudica la discesa libera di Kitzbuehel, una delle prove più rilevanti della Coppa del Mondo di sci alpino. Giovanni Franzoni devastante anche nella prima prova di discesa a Kitzbuehel, ma che Innerhofer!In vista della discesa libera di sabato a Kitzbühel, la squadra italiana si distingue nelle prove preliminari. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Odermatt straordinario! Capolavoro sulla Streifalm e trionfo in SG; Franzoni, un altro podio: 3° in discesa a Wengen; Capolavoro Delago in discesa a Tarvisio: è il suo primo successo in Coppa del Mondo; Sci, Coppa del Mondo: capolavoro di Franzoni, vince il Super-G di Wengen!. Capolavoro Franzoni, trionfo e lacrime nella discesa libera di Kitzbuehel: Sto tremando(Adnkronos) - Giovanni Franzoni trionfa nella discesa libera di Kitzbuehel, una delle gare più prestigiosi della Coppa del Mondo maschile di sci alpino. L'azzurro, 24 anni, sulla mitica Streif centra ... cn24tv.it Giovanni Franzoni re a Kitzbuhel, trionfo in discesa e lacrime. Oggi avevo in testa MatteoItalia in tripudio sulla Streif: impresa di Giovanni Franzoni che batte Marco Odermatt di sette centesimi. E’ il quarto azzurro a vincere la discesa di Kitzbuhel dopo Ghedina, Paris e Fill. Peccato pe ... sport.quotidiano.net Capolavoro di Franzoni, vince la libera di Kitzbuhel. L’azzurro in lacrime ricorda l’amico Matteo, morto un anno fa x.com A Wengen arriva una vittoria che profuma di impresa: Franzoni trionfa a sorpresa nel SuperG, firmando una prestazione straordinaria su una delle piste più leggendarie del Circo Bianco. E non è finita qui! Capolavoro di Nicol Delago, che conquista la prima vit - facebook.com facebook

