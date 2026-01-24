Capolavoro Franzoni trionfa nella discesa libera di Kitzbuehel
Giovanni Franzoni si aggiudica la discesa libera di Kitzbuehel, una delle prove più rilevanti della Coppa del Mondo di sci alpino. La gara si svolge sulle famose piste del celebre comprensorio austriaco, attirando atleti di alto livello e appassionati da tutto il mondo. Il successo di Franzoni sottolinea la sua crescita nel circuito internazionale e conferma il prestigio della competizione.
(Adnkronos) – Giovanni Franzoni trionfa nella discesa libera di Kitzbuehel, una delle gare più prestigiosi della Coppa del Mondo maschile di sci alpino. L'azzurro, 24 anni, sulla mitica Streif centra la seconda vittoria della carriera dopo l'exploit nel Super-g di Wengen. Franzoni si impone davanti all'austriaco Marco Odermatt e al francese Maxence Muzaton. —[email protected] (Web. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Sci, Franzoni da urlo a Kitzbuhel: trionfa nella discesa liberaGiovanni Franzoni, giovane sciatore bresciano di 25 anni, ha ottenuto un risultato importante vincendo la discesa libera di Kitzbühel.
Sci, Giovanni Franzoni trionfa in discesa a Kitzbuehel. «Ho sciato per Matteo Franzoso». Beffa Florian Schieder, è quartoGiovanni Franzoni ha conquistato la vittoria in discesa a Kitzbuehel, sulla celebre pista della Streif.
Argomenti discussi: Capolavoro Franzoni a Wengen, trionfa in superG; Giovanni Franzoni vince il Super G di Wengen in Coppa del mondo • Risultati Sci Alpino oggi; Capolavoro Franzoni: a Wengen la prima vittoria in Coppa del Mondo; Sci, Coppa del Mondo: capolavoro di Franzoni, vince il Super-G di Wengen!.
Coppa del mondo di sci, Franzoni trionfa sulla Streif di Kitzbuhel e si commuove ricordando FranzosoROMA – Giovanni Franzoni trionfa sulla Streif di Kitzbuhel nella discesa di Coppa del mondo di sci. L’azzurro ha vinto con sette centesimi di vantaggio sullo svizzero Marco Odermatt, terzo il francese ... dire.it
Franzoni vince a Kitzbuehel in Coppa del Mondo di sci, è il quarto azzurro a trionfare sulla StreifItalia grande protagonista nella discesa libera maschile di Coppa del Mondo a Kitzbuehel. Giovanni Franzoni - 24enne di Manerba del Garda - ha trionfato sulla ... lapresse.it
A Wengen arriva una vittoria che profuma di impresa: Franzoni trionfa a sorpresa nel SuperG, firmando una prestazione straordinaria su una delle piste più leggendarie del Circo Bianco. E non è finita qui! Capolavoro di Nicol Delago, che conquista la prima vit - facebook.com facebook
Il grande giorno di #GiovanniFranzoni. Il sogno di una vita viene coronato a #Wengen con un capolavoro in #superG che gli regala la prima vittoria in #Coppa del #Mondo. I dettagli su #zonamistamagazine x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.