Capello esprime ancora alcune perplessità sulla Juventus, lasciando aperto il quesito tra Nico Paz e Yildiz. La scelta tra i due giovani talenti resta un punto di riflessione, evidenziando le incertezze e le valutazioni del settore tecnico. La decisione potrà influire sulle strategie future della squadra, in un contesto di continua ricerca di profili che possano contribuire alla crescita del club.

Capello: «La Juventus mi lascia ancora ancora questo dubbio. E tra Nico Paz e Yildiz scelgo.». Le dichiarazioni dell’ex tecnico. In una lunga e approfondita intervista concessa a SportWeek, Fabio Capello ha analizzato lo stato di forma delle grandi del nostro campionato, soffermandosi in particolare sul nuovo corso della Juventus targata Luciano Spalletti, che aspetta rinforzi dal mercato. L’ex tecnico, che con i bianconeri ha vinto due scudetti (poi revocati) sul campo, ha espresso un giudizio chiaroscuro sulla formazione torinese, lodandone l’indole offensiva ma evidenziandone alcune fragilità strutturali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Capello: «La Juventus mi lascia ancora ancora questo dubbio. E tra Nico Paz e Yildiz scelgo…»

Leggi anche: Yildiz Juve, rinnovo ancora in dubbio? Le richieste del calciatore e l’accordo non ancora trovato con la società: un dettaglio può favorire l’inserimento del Real Madrid!

Diretta gol Serie A LIVE: Lazio Como 0-3, ancora Nico Paz!Segui la diretta gol della Serie A, con aggiornamenti in tempo reale sulla 21ª giornata.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: McKennie come McTominay, Capello show e boccia uno Juve, Lì no. Del Piero: Spalletti non è...; Capello: Il Milan non ha un Lautaro e si vede. Ma se Allegri vince a Roma...; Capello e la lotta scudetto Inter-Milan: I due allenatori intrigano. Chivu e Allegri diversi ma hanno una cosa in comune!; Capello: Il Milan può lottare per lo scudetto, le sfide con Roma e Bologna cruciali.

Capello: Juve aggressiva, veloce e con fantasia, ma ha un problema. Paz o Yildiz? Ecco chi mi esaltaIntervistato da SportWeek, mister Fabio capello ha parlato anche della Juventus. Le parole dell'ex tecnico bianconero: La Juve di Spalletti può inserirsi nella lotta per lo ... tuttojuve.com

Capello: Juve? L’ho vista aggressiva. Mi lascia qualche dubbio a livello difensivo, anche se…Così Fabio Capello in un'intervista rilasciata a SportWeek: il suo pensiero riguardante il momento della Juventus L'articolo Capello: Juve? L’ho vista aggressiva. Mi lascia qualche dubbio a livello d ... msn.com

#Juventus, l'#Under14 di Mister Loria supera in amichevole 7-0 il #Padova. Martello Fazzalari Aramini Zambon Capello #ForzaJuve - facebook.com facebook

#McKennie come #McTominay, Capello show e boccia uno Juve, "Lì no". Del Piero: " #Spalletti non è..." x.com