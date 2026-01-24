A Minneapolis si sono verificati nuovi scontri tra manifestanti e agenti federali dell’ICE e del Border Patrol, che hanno portato alla morte di un uomo armato. L’episodio, avvenuto nel contesto di una giornata caratterizzata da tensioni e proteste, ha suscitato forte reazione nella comunità locale. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le autorità cercano di gestire le conseguenze di questo incidente.

Caos a Minneapolis. Secondo quanto riportato dai media americani, agenti federali dell’ICE ( Immigration and Customs Enforcement ) e del Border Patrol hanno sparato e ucciso un uomo armato, al culmine di una giornata segnata da scontri violenti con centinaia di manifestanti in strada. L’incidente è avvenuto vicino all’incrocio tra 26th Street e Nicollet Avenue, a South Minneapolis. Secondo le autorità del Dipartimento per la Sicurezza Interna (DHS), l’uomo ucciso era armato con una pistola (descritta come una Sig Sauer Emperor Scorpion ) e due caricatori. Non è chiaro se l’arma fosse impugnata apertamente o nascosta, né se l’individuo avesse un regolare permesso di porto d’armi, obbligatorio in Minnesota. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Caos a Minneapolis, agenti dell’ICE uccidono un’altra persona: rabbia nelle strade

