Canuti e i suoi fratelli | Inter 1980 l' ultimo scudetto made in Italy

Nel 1980, l'Inter di Bersellini conquistò l'ultimo scudetto interamente italiano. Con un gruppo di giovani e giocatori locali, la squadra raggiunse un risultato storico, segnando un’epoca importante nella storia del club. Questa vittoria rappresenta un momento di orgoglio e di tradizione per i tifosi nerazzurri, sottolineando l'importanza del talento italiano nel calcio nazionale.

Primavera del 1980, l’Inter di Eugenio Bersellini vince lo scudetto. È un momento storico, uno snodo spartiacque per il nostro calcio: è quello infatti l’ultimo scudetto Made in Italy, conquistato da una squadra composta di soli calciatori italiani. Di quella squadra faceva parte Nazzareno Canuti, all’anagrafe Nazzareno Albertino, scomparso oggi all’età di settant’anni. Da quel giorno in poi, da quello scudetto che oggi si fissa nella memoria come un punto esclamativo, il calcio italiano riaprì le frontiere, cominciò a rincorrere il futuro, spalancò porte e finestre ai calciatori stranieri. E fu l’invasione degli ultracorpi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Ci ha lasciati a 70 anni Nazzareno Canuti. Nel corso della sua carriera ha conquistato uno Scudetto con l’Inter nella stagione 1979-1980, due Coppe Italia sempre in nerazzurro (1977-1978 e 1981-1982) e un campionato di Serie B con il Milan nel 1982-1983. - facebook.com facebook