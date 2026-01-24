Cantieri in viale Cossetti interventi anche nel fine settimana

Proseguono i lavori di riqualificazione di viale Cossetti, con interventi programmati anche nel fine settimana. Gli interventi prevedono il rifacimento dei marciapiedi, la rimozione delle barriere architettoniche e la sistemazione dell’asfalto. L'obiettivo è migliorare la sicurezza e la fruibilità della strada, garantendo interventi efficaci e duraturi per il beneficio di residenti e utenti.

Continuano gli interventi di riqualificazione stradale di viale Cossetti. Un'operazione che porterà al rifacimento dei marciapiedi, all’abbattimento delle barriere architettoniche e, infine, all’asfaltatura della carreggiata.L’impresa che si sta occupando dei lavori ha comunicato che, salvo.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Viale Cossetti, cantieri e disagi fino all'11 maggioFino all’11 maggio, Viale Cossetti sarà interessato da lavori di ristrutturazione, che comportano inevitabili disagi alla viabilità e alla ricerca di parcheggio nel centro città.

Cantieri, i principali interventi della settimanaQuesta settimana, i cantieri principali sono legati ai lavori di Publiacqua, che continuano con la posa di nuove condotte idriche e fognarie in via del Palagio degli Spini e via Piantanida.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Ospedale e Cossetti, da oggi la 'grana' dei maxi cantieri: partono in contemporanea i lavori in centro e vicino al nuovo nosocomio; Viabilità dell'ospedale: Ritardo inaccettabile, serve un incontro pubblico.

Ospedale e Cossetti, da oggi la 'grana' dei maxi cantieri: partono in contemporanea i lavoriPORDENONE - Da oggi Pordenone si muove in mezzo ai cantieri. Ne partono nello stesso momento due importanti: quello attorno al nuovo ospedale Santa Maria degli Angeli e quello in pieno ... ilgazzettino.it

A Pordenone la rivoluzione della viabilitàIn allestimento il cantiere dell'ospedale: I tempi previsti per la consegna dei lavori è fine estate-inizio autunno. Al via anche i lavori in viale Cossetti ... rainews.it

I cantieri interesseranno l’area del parcheggio delle Conce, coinvolgendo via del Lavatoio, via delle Conce, via Mazzini e la zona della stazione ferroviaria ma anche viale don Minzoni e via Setificio - facebook.com facebook