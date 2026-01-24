Cancelleri Grande Sicilia | Servono regole speciali per ricostruire subito

Il ciclone Harry ha causato danni stimati in circa 750 milioni di euro in Sicilia e oltre 2 miliardi nel Sud Italia. Per affrontare questa emergenza, Cancelleri (Grande Sicilia) ha sottolineato la necessità di adottare regole speciali che permettano una ricostruzione rapida ed efficace, garantendo il sostegno alle comunità colpite e accelerando le operazioni di ripristino.

I danni provocati dal ciclone Harry in Sicilia sono stimati in circa 750 milioni di euro, oltre 2 miliardi complessivi nell’intero Sud Italia. Numeri pesantissimi. Drammatici. “In queste ore leggo, comprensibilmente, molte richieste di risorse economiche per la ricostruzione e per dare risposte a cittadini e imprese che hanno subito perdite enormi», dichiara Giancarlo Cancelleri, esponente di Grande Sicilia ed ex viceministro alle Infrastrutture. ”Ma attenzione, perché pensare che basti stanziare soldi in fretta è un errore". Il problema non è solo quanto denaro mettere sul tavolo. È come spenderlo e soprattutto in quanto tempo.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

