Nel cuore di Varese, un ritrovamento ha portato alla luce armi e munizioni abbandonate in una grotta. Si tratta di un mitragliatore e diverse pistole, tutte in condizioni di conservazione precarie. L’indagine è ancora in corso per chiarire l’origine e il contesto di questo deposito clandestino, che desta preoccupazione per la sicurezza pubblica.

Varese, 24 gennaio 2026 - Armi e munizion i, tutte in pessime condizioni di conservazione, ritrovate in una grotta. La scoperta dello speleologo. La polizia di Stato di Varese è intervenuta nel parco naturale del Campo dei Fiori su segnalazione di uno speleologo che, al termine di un'escursione all'interno di una grotta, ha rinvenuto una busta di plastica contenente armi e munizioni. Mitra e pistole. La busta, recuperata in un'area impervia, è risultata danneggiata e piena d'acqua. All'interno sono stati trovati un revolver a salve e una pistola semiautomatica con matricola abrasa, nonché un fucile mitragliatore e munizionamento da guerra vario, il tutto in pessime condizioni di conservazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Campo dei Fiori: mitragliatore e pistole nascoste in una grotta

Catania, trovate tre pistole e munizioni nascoste in un casolare abbandonatoNel parco del rione Monte Po a Catania, i militari della Guardia di Finanza hanno rinvenuto tre pistole e munizioni nascosti in un casolare abbandonato, sequestrando un importante arsenale illegale.

Tre pistole e munizioni nascoste in un casolare: sequestrate dalla Finanza a CataniaDurante un’operazione nel parco del rione Monte Po a Catania, la Guardia di Finanza ha sequestrato tre pistole e munizioni nascoste in un casolare abbandonato, portando a un importante intervento contro il traffico di armi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Varese: trovate armi e munizionamento da guerra nel Parco Naturale del Campo dei Fiori.

Campo dei Fiori: mitragliatore e pistole nascoste in una grottaIl ritrovamento da parte di uno speleologo: le armi e le munizioni sono tutte in pessime condizioni di conservazione ... ilgiorno.it

Armi e munizioni ritrovate in una grotta al Campo dei Fiori di VareseA ritrovarle uno speleologo, che ha subito avvertito la Polizia. Sequestrati un fucile mitragliatore, una pistola con matricola abrasa e un revolver a salve ... varesenews.it

LE CASE DEL CAMPO DEI FIORI - Progetto Fotografico Da sabato 31 gennaio 2026 saranno visibili per le strade di Bazzano i manifesti del progetto "Le case del Campo dei Fiori", realizzato da sedici studenti dell'Accademia di Belle Arti di Bologna C - facebook.com facebook