Campionato PGS Calabria | Xenium straordinaria

Nel Campionato PGS Calabria, l’ASD Xenium Under 15 Femminile ha dimostrato grande determinazione, rimontando da 0-2 a 2-3 contro una squadra avversaria. Questa vittoria rappresenta un momento importante per il team, evidenziando il loro spirito di squadra, maturità e volontà di migliorarsi. Un risultato che sottolinea l’impegno e la crescita delle giovani atlete nel contesto regionale.

Xenium straordinaria: rimonta da 0-2 a 2-3 nel CAMPIONATO PGS Calabria. Impresa autentica quella compiuta dall' ASD Xenium Under 15 Femminile, protagonista di una vittoria che racconta carattere, cuore e maturità sportiva. Nel match valido per il CAMPIONATO PGS Calabria, le ragazze del duo CarrozzaRipepi espugnano il campo della Virtus Rosarno – Rosarno Woman con un emozionante 2-3, ribaltando una partita iniziata in salita. La gara si apre con due reti subite nei primi minuti: un avvio complicato, in un campo ostico e senza possibilità di cambi. Nonostante la pressione avversaria, la Xenium resta compatta, concentrata, unita da un unico obiettivo: crederci fino all'ultimo secondo.

