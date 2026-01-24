Campagna di donazioni per i più bisognosi

In questa campagna di donazioni, si rinnova l’impegno degli Alpini nel sostenere chi si trova in difficoltà. Il Gruppo di Fivizzano, composto da Alpini in congedo, ha recentemente portato a termine un gesto di solidarietà, in linea con il loro motto: “Onorare i morti, aiutando i vivi”. Un'iniziativa che testimonia la loro costante dedizione nel contribuire alla comunità, promuovendo solidarietà e supporto per i più bisognosi.

Alpini e solidarietà, sono. sinonimi. Il loro motto è: “Onorare i morti, aiutando i vivi“. Protagonisti del bel gesto appena andato in porto sono gli Alpini in congedo del Gruppo di Fivizzano. Il sodalizio nei giorni scorsi ha distribuito offerte, grazie al denaro ricavato lo scorso anno in numerosi eventi pubblici, sia sul territorio locale che fuori regione. I beneficiari? Per lo più enti di solidarietà e assistenza e famiglie. I nomi di questi ’angeli custodi’: Paolo Brunetti, capogruppo, Francesco Tesconi, Marcello Raffi, Roberto Rossetti e Piergiorgio Belloni. "L’impegno degli Alpini di Fivizzano, è stato costante da quando – dice Paolo Brunetti – è nato il Gruppo nell’ormai lontano 1969. 🔗 Leggi su Lanazione.it

