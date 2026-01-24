Camerota il Comune acquisisce il terreno dell’ex campo Fantino

Il Comune di Camerota ha concluso l’acquisizione del terreno dell’ex campo Fantino a Licusati. L’atto di vendita, stipulato oggi a Sapri davanti al notaio Elisabetta Falco, ha un valore di 25 mila euro. Questa operazione segna un passo importante per l’amministrazione locale, che potrà così valutare eventuali interventi di valorizzazione o sviluppo dell’area.

Il Comune di Camerota ha ufficialmente acquisito il terreno dell’ex campo Fantino a Licusati. L’atto di vendita è stato stipulato oggi a Sapri, dinanzi al notaio dottoressa Elisabetta Falco, per un importo complessivo di 25 mila euro. Alla stipula ha preso parte, per l’Ente, l’architetto Pasquale.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: Ceppaloni, dopo 40 anni il Comune acquisisce il campo di calcio di San Giovanni

Il comune terreno dell’esteticaIl territorio dell’estetica musicale si attraversa attraverso album guidati da sassofonisti e clarinettisti, rappresentando diverse generazioni e approcci stilistici.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Il Comune di Camerota acquista l’ex campo Fantino: Licusati ritrova il suo simbolo sportivoIl Comune di Camerota acquisisce l'ex campo Fantino di Licusati per 25.000 euro. Al via il progetto di riqualificazione per restituire lo spazio alla comunità ... infocilento.it

Il Comune di Camerota acquisisce l'ex campo Fantino di Licusati per 25.000 euro. Al via il progetto di riqualificazione per restituire lo spazio alla comunità - facebook.com facebook