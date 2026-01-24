Camera di Commercio Ecco l’assegnazione seggi I nuovi ’pesi’ dei settori

È stata divulgata una bozza riguardante la ripartizione dei seggi nel prossimo consiglio della Camera di commercio di Pistoia e Prato per il periodo 2025-2030. La proposta illustra i nuovi pesi assegnati ai diversi settori economici, nel rispetto delle procedure previste. Queste informazioni sono fondamentali per comprendere l’equilibrio rappresentativo all’interno dell’ente e le future dinamiche di collaborazione tra le imprese dei due territori.

Prato, 23 gennaio 2026 – Circola una bozza di ipotesi per l’assegnazione dei seggi del nuovo consiglio della Camera di commercio di Pistoia e Prato per il quinquennio 2025-2030. Il nuovo scenario, preparato secondo numero di imprese, diritto annuale, indice di occupazione e valore aggiunto dovrà passare adesso al vaglio della Regione Toscana. Dopo tutte le verifiche i dati torneranno a Prato e a Pistoia per dare il via ad apparentamenti ed elezioni. Al fine di questo processo sarà individuato il nuovo presidente e i sedici nuovi consiglieri (più tre). Secondo le ipotesi dei conteggi conclusi in questi ultime settimane tre seggi spetterebbero, ciascuno, a Industria, Commercio e Artigianato, due a Servizi alle imprese, uno ad Agricoltura, Cooperazione, Turismo, Credito e assicurazioni, Trasporti e spedizioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

