Camarda, il talento classe 2008, rimane al centro di un confronto tra Milan e Lecce, senza ancora un accordo definito. Le recenti discussioni non hanno portato a una soluzione, lasciando il futuro del giovane calciatore ancora incerto. La situazione si mantiene in attesa di sviluppi, mentre le parti coinvolte valutano le prossime mosse per definire il destino del promettente centrocampista.

Torino, Baroni confermato e squadra in ritiro. Cos’è successo dopo il Como Giovane Napoli, l’ex attaccante del Verona ha firmato! Conte lo avrà a disposizione contro la Juve di Spalletti Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Torino, Baroni confermato e squadra in ritiro. Cos’è successo dopo il Como Juve Napoli, altro forfait in vista della super sfida! Tifosi con il fiato sospeso, tutti gli ultimi aggiornamenti Giovane Napoli, l’ex attaccante del Verona ha firmato! Conte lo avrà a disposizione contro la Juve di Spalletti Como, Fabregas: «Sappiamo chi siamo e da dove arriviamo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Camarda, il futuro è ancora incerto: Milan e Lecce lontani dall’accordo. Le ultime indiscrezioni sul classe 2008

Calciomercato Lecce: Camarda subito via a gennaio? Si sta andando in questa clamorosa direzione per il futuro del 2008. RetroscenaSul fronte del calciomercato del Lecce, si fa strada l'ipotesi di una cessione immediata di Camarda a gennaio.

Vlahovic Milan, Balzarini svela sul futuro dell’attaccante serbo. Le ultime sul presunto pre-contratto firmato dall’ex FiorentinaBalzarini ha chiarito che non c’è stata firma di un pre-contratto tra Vlahovic e il Milan, smentendo le voci circolate.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Il Lecce si tiene stretto Camarda, Sticchi Damiani: Non torna al Milan. 20 giorni di riposo e terapie conservative; Camarda al bivio: a gennaio potrebbe tornare al Milan (e operarsi); Milan, Camarda potrebbe tornare in rossonero (e decidere di operarsi alla spalla); Camarda, rebus risolto: operazione alla spalla e rientro anticipato al Milan.

Camarda, rebus ancora irrisolto: nessuna intesa tra Milan e Lecce dopo il nuovo vertice. Cosa emerge sul futuro del gioiello 2008Camarda, rebus ancora irrisolto: nessuna intesa tra Milan e Lecce dopo il nuovo vertice. Cosa emerge sul futuro del gioiello 2008 Il 2026 di Francesco Camarda si apre con una notizia tutt’altro che po ... calcionews24.com

Futuro Camarda, i primi tentativi di risolvere il prestito sono andati a vuoto: il puntoLa stagione di Francesco Camarda non ha preso la piega che nè il calciatore, nè il Milan (proprietario del cartellino), nè il Lecce (squadra per ... milannews.it

Milan: il futuro dell'attacco. Chi va via. Le news https://www.milanworld.net/threads/milan-chuku-e-colombo-addio-gimenez-incerto-camarda.157984/#post-3606421 #Milan #Acmilan #Calciomercato - facebook.com facebook

Resta al #Lecce o torna al #Milan prima del previsto: sul @Corriere le ultime sul futuro di Francesco #Camarda dopo l'infortunio alla spalla x.com