Calciomercato Napoli | in arrivo l’esterno sinistro

Il calciomercato invernale del Napoli si intensifica con l’arrivo di un nuovo esterno sinistro. Dopo le cessioni di Lucca e Lang, la società azzurra punta a rafforzare la rosa di Conte, intervenendo anche sulla corsia laterale sinistra. L’obiettivo è consolidare la squadra per affrontare al meglio le sfide di questa fase della stagione.

In attesa del tesseramento di Giovane del Verona, il Napoli si muove per un altro rinforzo in attacco. Le partenze di Lucca e Lang hanno infatti sbloccato l’indice di liquidità e permetteranno al Napoli di acquistare almeno un altro rinforzo. La necessità è quella di trovare un calciatore pronto, capace di integrarsi immediatamente negli schemi di Conte per tamponare i tanti infortuni e far fronte al duro calendario degli azzurri di gennaio e febbraio. Tuttavia il tempo stringe e gli azzurri non possono impelagarsi in trattative troppo lunghe. Forse anche per questo motivo che l’arrivo di Abde Ezzalzouli, talento marocchino del Betis, appare oggi difficile nonostante il grandissimo gradimento di Manna.🔗 Leggi su Sportface.it

Calciomercato Torino, Obrador si avvicina! C’è fiducia per l’arrivo del terzino sinistro del Benfica: svelata la formulaIl Torino si avvicina all’ingaggio di Obrador, terzino sinistro del Benfica.

Non solo Giovane: caccia all’esterno sinistro offensivoL’ingaggio di Giovane Santana do Nascimento non segna la fine delle operazioni offensive del Napoli.

