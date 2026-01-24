Calciomercato Juventus è fatta per En-Nesyri

La Juventus sta finalizzando l'acquisto di Youssef En-Nesyri, con un accordo ormai definito. L'intenzione è di procedere con un prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro, mentre la clausola di acquisto definitiva sarà di 20 milioni. Restano da perfezionare alcuni dettagli prima di annunciare ufficialmente il trasferimento del calciatore marocchino.

Blitz vincente per la Juventus. Dopo giorni di contatti e promesse mantenute, Youssef En-Nesyri è ormai pronto a vestire la maglia della Vecchia Signora. L’attaccante marocchino ha dato il suo via libera definitivo al ds bianconero Giuntoli, incontrato ieri a Istanbul, dove resterà ancora oggi per definire gli ultimi dettagli. Il lavoro è stato intenso nei giorni scorsi e proseguirà fino alla chiusura formale dell’operazione, ma la strada è ormai tracciata. La Juventus non ha fretta: una volta sfumata la possibilità di avere En-Nesyri a disposizione per la sfida con il Napoli, l’obiettivo è l’inizio di febbraio, quando i bianconeri saranno impegnati nella trasferta di Parma. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Calciomercato, news di oggi in diretta: Giovane al Napoli, Juve è fatta per En-Nesyri. L'Inter rivuole Perisic

Calciomercato: Napoli su En-Nesyri

