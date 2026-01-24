Calciomercato Inter Perisic più vicino ai nerazzurri? La mossa del PSV accende le speranze

Il calciomercato dell’Inter si infiamma con l’indiscrezione riguardante Ivan Perisic. Secondo fonti, il PSV avrebbe individuato un sostituto, aprendo alla possibilità di un ritorno del croato in nerazzurro. La situazione resta in evoluzione, e le prossime settimane potrebbero chiarire il futuro del calciatore e le strategie della società.

Inter News 24 Calciomercato Inter, il PSV avrebbe individuato il sostituto di Ivan Perisic: aumentano le speranze di rivedere il croato in nerazzurro. Il mercato dell'Inter resta legato a un intrigante incastro internazionale che coinvolge l'Olanda e la Serie B italiana. Mentre la squadra di Cristian Chivu si gode il primato in classifica, la dirigenza attende il semaforo verde per riportare ad Appiano Gentile uno dei beniamiti della tifoseria. Calciomercato Inter: il via libera del PSV per Perisic può arrivare grazie ad Alphadjo Cissè. La trattativa per il ritorno di Ivan Perisic a Milano vive ore decisive. Mercato Inter, Perisic apre al ritorno ma il PSV blocca tutto: i nerazzurri sono pronti a questa mossa. Il mercato dell'Inter si muove intorno a Perisic, che ha espresso disponibilità al ritorno in nerazzurro da una settimana. Perisic Inter, il tecnico del PSV gela i nerazzurri: «C'è agitazione, ma non per me. Resterà qui con noi». Il tecnico del PSV ha dichiarato di non essere in discussione e di rimanere nel club, smentendo le voci di un possibile ritorno all'Inter. Inter, Perisic è più vicino? Il PSV ha trovato il sostituto, trattativa avviata. Il club olandese ha messo nel mirino un giovane esterno offensivo: il suo arrivo sbloccherebbe la partenza del croato? Calciomercato Inter, la bocciatura definitiva di Luis Henrique accelera il mercato a destra. Inter-Pisa accende il dibattito: la svolta di Dimarco, i fischi a Luis Henrique e l'ipotesi Perisic negli ultimi giorni di mercato.

