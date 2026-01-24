Calciomercato Inter | Ivan Perisic soluzione last minute? La situazione

L'ultima fase del calciomercato dell'Inter potrebbe riservare novità dell'ultimo minuto, con Ivan Perisic come possibile soluzione. La sostituzione tra Luis Henrique e Federico Dimarco durante la recente partita contro il Pisa ha attirato l'attenzione, suggerendo una riflessione nella gestione della rosa. Analizziamo la situazione attuale e le possibili implicazioni di questa scelta, nel contesto di un mercato ancora aperto e incerto.

Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. Inter-Pisa, le pagelle. Sommer come la grandine, Dimarco cambia la partita . 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter: Ivan Perisic, soluzione last minute? La situazione Calciomercato Inter, tentazione Ivan Perisic: grande opportunità o minestra riscaldata?Il calciomercato dell’Inter si riaccende con la possibile ripresa di Ivan Perisic, un ritorno che suscita opinioni contrastanti. Calciomercato Inter, Ivan Perisic continua ad essere un’idea (ma molto dipende dal Bayern)Ivan Perisic manifesta interesse a tornare all’Inter, ma la sua disponibilità dipende dalle decisioni del Bayern Monaco. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Perisic ha detto sì all'Inter. Il Psv fa muro, ma si può chiudere dopo la Champions; L'Inter insisterà con il Psv per il ritorno di Perisic; Perisic bis all'Inter? L'accordo col giocatore c'è, ma ecco perché i nerazzurri tiferanno Bayern; Calciomercato in diretta: Inter, vicino il ritorno di Perisic. La Juve aspetta En-Nesyri. Calciomercato Inter, vertice tra Chivu e i dirigenti: subito Perisic, poi il Dibu Martinez!All-in sul croato: il grande ex vuole tornare a casa. L’ostacolo rimane il no del Psv ma cresce il pressing nerazzurro. Al procuratore e al fratello del portiere argentino offerto un biennale da 4 mil ... tuttosport.com Inter, pressing per il ritorno di Perisic: la situazioneProsegue il pressing dell'Inter per Ivan Perisic, il quale potrebbe tornare in nerazzurro dopo l'esperienza maturata dal 2015 al 2019 e ancora dal 2020 al 2022. fantacalcio.it Calciomercato in diretta: Inter, vicino il ritorno di Perisic. La Juve aspetta En-Nesyri x.com VUOLE SOLO L'INTER! Perisic è una star al PSV, ma vuole giocare per Chivu C'è un modo per convincere gli olandesi a cederlo: devono uscire dalla Champions League #Calciomercato #Inter - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.