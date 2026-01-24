Guglielmo Vicario, attuale portiere del Tottenham, ha espresso apertura riguardo a un possibile trasferimento all'Inter nel prossimo calciomercato estivo. La disponibilità del giocatore ha attirato l'attenzione, soprattutto in relazione all'interesse del club nerazzurro e alle recenti interlocuzioni con il direttore sportivo Ausilio. Questa situazione potrebbe rappresentare un’opportunità importante per l'Inter di rafforzare la propria rosa per la prossima stagione.

Calciomercato Inter, Guglielmo Vicario, attuale portiere del Tottenham, ha aperto totalmente al trasferimento in nerazzurro in estate. Le conferme si fanno sempre più pesanti: il futuro della porta dell'Inter parla italiano. Dopo le indiscrezioni della Gazzetta, arrivano i "bollini" ufficiali di Fabrizio Romano e Matteo Moretto, che attraverso YouTube hanno delineato quello che è ormai il piano A della dirigenza nerazzurra per il post-Sommer. Calciomercato Inter, Vicario ha già detto "sì": i dettagli dell'affare. Secondo gli esperti di mercato, Guglielmo Vicario non è solo un nome in una lista, ma una vera e propria priorità per Marotta e Ausilio.

Calciomercato Inter, clamorosa apertura di Vicario ai nerazzurri. E quell'intreccio con Ausilio non passa inosservato

