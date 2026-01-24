Nell’anticipo della 22ª giornata di Serie A, l’Inter ha ottenuto una vittoria significativa contro il Pisa con il risultato di 6-2. La partita si è disputata a Torino e rappresenta un passo importante nel cammino dei nerazzurri, che mostrano segnali di crescita in questa fase del campionato. Un match che ha evidenziato le potenzialità della squadra e le sfide future in campionato.

Torino, 23 gen. (LaPresse) – Inter show e prove di fuga nell’anticipo della 22a giornata di Serie A. La formazione di Chivu ha travolto il Pisa 6-2 nell’incontro disputato a San Siro. Successo in rimonta per i milanesi, chiamati a rispondere alla doppietta iniziale dei toscani firmata da Moreo (11? e 23?). Zielinski accorcia le distanze su rigore (39?), poi Lautaro Martinez (41?) completa la rimonta. Prima dell’intervallo cala il tris Pio Esposito (47?). Nel finale del secondo tempo padroni di casa a segno altre tre volte, con Dimarco (82?), Bonny (86?) e Mkhitaryan (93?). In classifica Inter a quota 22 e provvisoriamente a +6 sul Milan e +9 sul Napoli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Calcio: Serie A, Inter-Pisa 6-2

Calcio, l’Inter rimonta due gol di svantaggio e poi travolge il Pisa nell’anticipo di Serie AL’Inter si risolleva dopo la sconfitta in Champions League e nel match di Serie A contro il Pisa, recupera da uno svantaggio di due gol e conquista una vittoria netta con il punteggio di 6-2.

HO TROPPE COSE DA DIRE INTER-PISA 6-2

Inter-Pisa 6-2: video, gol e highlightsInter pazza nell'anticipo della 22^ giornata: va sotto di due gol e poi ne rifila 6 al Pisa, allungando in testa alla classifica in attesa dei big match di domenica. Moreo segna con un gol dalla dista

Inter-Pisa, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVELa sfida di San Siro tra Inter e Pisa apre la 22^ giornata di Serie A. Un po' di turnover per Chivu che in avanti punta sulla coppia Lautaro-Esposito. In difesa c'è De Vrij, anche Zielinski e Carlos A

