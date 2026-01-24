Calcio | il Como umilia il Torino 6-0

Il Como ha ottenuto una vittoria significativa, superando il Torino con un punteggio di 6-0. La partita, giocata con determinazione, testimonia il buon momento della squadra e la sua capacità di affrontare le sfide del campionato. Questo risultato rappresenta un passo importante nel percorso stagionale del Como, offrendo motivazioni e fiducia per le prossime gare.

17.00 Il Como prosegue la sua cavalcata vincente. La squadra di Fabregas travolge il Torino: umiliante e clamoroso 6-0. I lariani danno subito una svolta alla partita: all'8' Douvikas (8° gol in A) finalizza perfettamente un contropiede; al 16' Baturina raddoppia con un rasoterra velenoso. Prima dell'intervallo, Rodriguez si divora il tris, tutto solo dal dischetto del rigore. Per il Toro un pomeriggio da cancellare. Nella ripresa Baroni tenta la carta Zapata per riaprire la gara, ma arriva la goleada con Da Cuhna, Douvikas,Kuhn e Caqueret.

