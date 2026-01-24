Calcio a Cinque Il Montale cerca la nona sinfonia Il sogno resta l’accesso ai playoff

Il Montale si prepara a raggiungere la nona vittoria consecutiva nel campionato di calcio a cinque, con l’obiettivo di qualificarsi ai playoff. In attesa del recupero del match contro Modena Cavezzo, fermo per il turno di riposo, l’attenzione si concentra sui tornei regionali e provinciali, che rappresentano un’importante opportunità per consolidare la posizione in classifica e proseguire il percorso di crescita.

Col Modena Cavezzo fermo per il turno di riposo in Serie A2 (avrebbe dovuto sfidare il Kappabi Potenza Picena che si è ritirato), i riflettori del futsal sono puntati sui tornei regionali e provinciali. In Serie C1 (3^ di ritorno) il Montale in serie utile da 8 gare (4 vittorie e 4 pareggi) cerca il terzo successo di fila per entrare in zona playoff (5° posto distante un punto) ospitando alle 15 il Guastalla terz’ultimo a -9 e ipotecare nel frattempo la salvezza, anche se manca per squalifica il capocannoniere Cellurale. In C2 (3^ di ritorno) sfida proibitiva per il Nonantola penultimo che alle 15 riceve la capolista Crevalcore, l’ Emilia Futsal salita al 4° posto ospita alle 15,30 a San Cesario nello scontro diretto la Virtus Correggio che insegue a -1, in trasferta invece il Sassuolo che alle 15 viaggia a Sant’Agata per restare lontano dai playout. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

