Calcio a 5 l’Italia gioca alla pari col Portogallo e si arrende agli Europei con un passivo eccessivo

L’Italia esordisce agli Europei di calcio a 5 con una sconfitta contro il Portogallo, un risultato in parte previsto. La partita ha mostrato equilibrio sul campo, ma il punteggio finale ha evidenziato alcune difficoltà della squadra italiana. Ora, il team dovrà affrontare le prossime sfide con l’obiettivo di migliorare e mantenere la concentrazione in vista delle prossime gare del torneo.

Si apre con una sconfitta (ampiamente preventivabile) il cammino dell'Italia agli Europei 2026 di calcio a 5. Nella prima gara del Gruppo D gli azzurri, bravi comunque a proporre idee e a metter coraggio lungo l'arco dei 40 minuti di gioco, hanno ceduto 2-6 ai campioni in carica del Portogallo, con i lusitani che hanno mandato un chiaro messaggio circa le loro intenzioni di confermarsi ai vertici del futsal continentale. A Lubiana l'Italia parte fortissimo: pressing a tutto campo e subito gol del vantaggio – dopo meno di 90 secondi – sugli sviluppi di una rimessa laterale. Merlim pesca libero Musumeci: piazzato del capitano imparabile Bernardo Paçó, per l'1-0.

