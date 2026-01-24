Fabio Pisacane, difensore del Cagliari, ha commentato la recente vittoria in trasferta contro la Fiorentina. Durante l’intervista a DAZN, l’allenatore ha espresso ottimismo sul potenziale della squadra, sottolineando come Palestra possa diventare un punto di riferimento importante per il nostro calcio. Le sue parole riflettono fiducia nel percorso del Cagliari e nelle prospettive future del club.

Mercato Lazio, interviene Sarri: «Romagnoli è un giocatore irrinunciabile, punto!». Presa di posizione netta del tecnico Torino, Baroni confermato e squadra in ritiro. Cos’è successo dopo il Como Giovane Napoli, ufficiale l’acquisto dell’ex attaccante del Verona! Il comunicato dei partenopei. Conte lo schiera subito con la Juve? Fiorentina, Vanoli non ha dubbi dopo la sconfitta col Cagliari: «Dobbiamo essere arrabbiati! È una lezione che bisogna saper assorbire» Torino, Baroni in conferenza post Como: «Sento la fiducia del club, non penso alle dimissioni». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Cagliari, Pisacane esalta Palestra: «Può diventare qualcosa di incredibile per il nostro calcio!»

Pisacane: «Fiorentina un pelino sotto alla Juve. Palestra? Potenziale ancora inespresso, può diventare…»Secondo Pisacane, la Fiorentina si trova leggermente sotto alla Juventus in termini di livello, ma possiede ancora margini di miglioramento.

Leggi anche: Pisacane nel post gara di Lazio Cagliari: «Fare una partita di coraggio ci fa ben sperare, nel calcio contano i punti. Qualcosa non è andato»

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Cagliari-Juve 1-0 Pisacane: Questa squadra può rendere felice questo popolo ! Conferenza stampa

Argomenti discussi: Cagliari, Pisacane esalta Mina e Gaetano: Leader veri; Cagliari, Pisacane esalta Palestra: Se alza ancora la qualità diventerà incredibile; Pisacane esalta il sacrificio del Cagliari: Vittoria di cura maniacale; Pisacane esalta Palestra: Ha talento, può diventare incredibile.

Cagliari, Pisacane: Oggi vinto da squadra. Palestra può migliorare e diventare incredibileUna vittoria importantissima quella raccolta dal Cagliari nel match salvezza contro la Fiorentina. Al termine del match vinto dai sardi per 1-2 parla. tuttomercatoweb.com

Cagliari, Pisacane: Vittoria non banale, siamo felici ma la Serie A è infida. Palestra ha ancora tanto potenziale inespresso. Augustin…Visualizzazioni: 0 Fabio Pisacane ha parlato in conferenza stampa al termine di Fiorentina-Cagliari 1-2. Il tecnico rossoblu ha elogiato la grande prestazione dei suoi. Seconda vittoria di fila per i ... calciostyle.it

. @CagliariCalcio, Pisacane: "Sono contento in primis per i ragazzi perché hanno portato avanti il piano gara dal primo minuto" x.com

Seconda vittoria consecutiva per il Cagliari di Pisacane - facebook.com facebook