Busitalia acquisisce City Sightseeing Italia la Cisl | Ora si investa nel salernitano

Busitalia ha annunciato l'acquisizione di City Sightseeing Italia, evidenziando un passo importante per lo sviluppo del trasporto locale. La Cisl sottolinea l'importanza di indirizzare ora risorse e investimenti nel contratto di servizio della Provincia di Salerno, per migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi di mobilità nella zona. Questo intervento mira a rafforzare il collegamento tra le comunità e a sostenere lo sviluppo sostenibile del territorio.

Il sindacato: "Questa operazione conferma la volontà del Gruppo FS di presidiare l'intera catena del valore del trasporto, integrando l'alta velocità ferroviaria con i servizi su gomma e i circuiti turistici urbani" "L'acquisizione di City Sightseeing Italia da parte di Busitalia è la direzione giusta: ora si investa anche nel contratto di servizio della Provincia di Salerno". La Fit-Cisl di Salerno esprime pieno apprezzamento per l'operazione strategica con cui Busitalia (Gruppo FS) ha acquisito il Gruppo City Sightseeing Italia, leader nei servizi di trasporto turistico urbano in numerose città italiane.

Trasporti: Busitalia (Fs) acquisisce gruppo City Sightseeing ItaliaBusitalia, società di Trenitalia e parte del gruppo Fs, ha annunciato l’acquisizione di City Sightseeing Italia, gruppo specializzato in servizi di trasporto turistico nelle principali città italiane.

Busitalia (Gruppo Fs) acquisisce il gruppo city Sightseeing Italia e rafforza la mobilità turistica integrataBusitalia, società di Trenitalia (Gruppo FS) specializzata nel trasporto pubblico su gomma e nella mobilità integrata, ha annunciato l’acquisizione del Gruppo City Sightseeing Italia.

