Il Bürstner Papillon è un camper entry-level progettato per offrire comfort e praticità a un prezzo accessibile. Ideale per chi desidera vivere l’esperienza del viaggio on the road senza rinunciare alla qualità, si presenta come una scelta funzionale e affidabile. Con un prezzo competitivo e un design essenziale, il Papillon rappresenta una soluzione economica per esplorare nuove destinazioni con semplicità e autonomia.

Il suo nome fa già venire voglia di fuga e il prezzo è un’incentivo: si tratta di Papillon, l’ultimo nato in casa Bürstner, pronto a farsi largo nella fascia entry-level del mercato camper facendo valere il suo prezzo, appena 39.999 euro. Realizzato sulla base meccanica del Citroën Jumper e spinto da un motore diesel 2.2 da 120 CV, Bürstner Papillon è lungo 5,99 metri, ideale per agilità e parcheggi. La dotazione standard prevede un letto trasversale posteriore di serie (190 x 150 cm), un serbatoio acqua dolce da 80 l e recupero da 90 l. Nonostante il prezzo contenuto, il Papillon include riscaldamento a gasolio e batteria servizi da 95 Ah, piano cottura a induzione e illuminazione completa a Led. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bürstner Papillon. Camper low cost ed emozioni on the road

