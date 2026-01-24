bullismo scuola e ministero condannati al risarcimento di uno studente

Un giudice ha stabilito il risarcimento di circa seimila euro a favore di uno studente vittima di bullismo, commesso dai compagni di classe. La sentenza evidenzia la responsabilità della scuola e del ministero nel tutelare l’incolumità degli studenti, sottolineando l’importanza di interventi efficaci contro ogni forma di maltrattamento. Questa decisione rappresenta un passo importante nella tutela dei diritti degli studenti e nella lotta contro il fenomeno del bullismo scolastico.

AGI - Un risarcimento di circa seimila euro per gli atti di bullismo subiti da uno studente ad opera dei suoi compagni di classe. Così ha deciso il tribunale civile di Lecce ha condannato il ministero dell'Istruzione e una scuola secondaria di primo grado di Nardò (Lecce) a pagare. Il caso è approdato dinanzi al giudice su iniziativa della famiglia dello studente. L'epilogo dell'azione risarcitoria arriva dopo circa dieci anni dai fatti e a sei anni dall'atto di citazione che risale al 2019. Secondo il Tribunale l'istituto scolastico e il ministero sono responsabili "della violazione di culpa in vigilando e culpa in organizzando ", più specificatamente "per non aver adottato misure adeguate nella salvaguardia dell' incolumità del giovane ". 🔗 Leggi su Agi.it

