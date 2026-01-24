Budrio studente di 14 anni si presenta in aula con un machete nello zaino Denunciato L’allarme lanciato da un docente

A Budrio, presso l'istituto Itis Giordano Bruno, uno studente di 14 anni è stato denunciato dopo aver portato un machete nello zaino in aula. L’allarme è stato lanciato da un docente, che ha segnalato la presenza dell’arma alle autorità. L’episodio evidenzia l’importanza di monitorare attentamente la sicurezza nelle scuole e di intervenire tempestivamente in situazioni di potenziale rischio.

In una scuola superiore di Budrio, l'Itis Giordano Bruno, nel bolognese uno studente si è presentato con una machete in classe. A far scattare l'allarme è stata una docente che ha allertato i carabinieri. Il ragazzo aveva l'arma dentro lo zaino. Un episodio inquietante, che desta preoccupazioni dopo l'omicidio dello studente di La Spezia Youssef Abanoub e il ritrovamento di un coltello di quindici centimetri a un ragazzo di una scuola in Friuli-Venezia Giulia. Il prof che nota l'arma nello zaino, la chiamata ai carabinieri e la denuncia. Venerdì, poco prima delle 13, a cavallo dell'intervallo tra una lezione e l'altra un'insegnante ha notato l'arma nello zaino di un ragazzo, uno studente italiano di 14 anni.

