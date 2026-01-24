Brindisi capitale delle figurine | torna il raduno Città di Brindisi con Enzo Giunta

Brindisi si appresta a ospitare nuovamente il raduno

BRINDISI – Il rione Santa Chiara si prepara a ospitare un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tutte le età. Domenica 25 gennaio, in via San Martino della Battaglia, si terrà la quinta edizione del raduno di collezionisti di album di figurine Panini denominato "Città di Brindisi".🔗 Leggi su Today.it

Figurine Panini, Enzo Giunta fissa l'obiettivo: "Superare 2.200 album completati"Enzo Giunta, rappresentante di Panini, ha annunciato l’obiettivo di superare i 2.

Figucon, divertimento e inclusione. Bologna è capitale delle figurine. In memoria di Marco BonamicoBologna si prepara a ospitare la quattordicesima edizione di Figucon, un evento dedicato alle figurine e alla cultura del collezionismo.

